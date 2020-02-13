 بوتين يتعهد بعدم تقنين زواج المثليين في روسيا طالما بقي رئيسا - بوابة الشروق
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بوتين يتعهد بعدم تقنين زواج المثليين في روسيا طالما بقي رئيسا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
د ب أ
نشر فى : الخميس 13 فبراير 2020 - 7:37 م | آخر تحديث : الخميس 13 فبراير 2020 - 7:37 م

تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس بعدم تقنين زواج المثليين في بلاده طالما بقي رئيسا لها.

وقال بوتين في اجتماع لمناقشة التعديلات المحتملة على الدستور: " لن يحدث هذا خلال فترتي في الرئاسة"، بحسب تصريحات نشرتها وسائل الإعلام الحكومية.

ويعتبر الترويج العلني للمثلية الجنسية جريمة في روسيا بموجب تشريع اتحادي وقع عليه بوتين عام 2013.

ويشغل بوتين 67 عاما منصب سلطة سواء كرئيس أو رئيس وزراء منذ عقدين، ومن المقرر أن تنتهي فترة رئاسته الحالية في عام 2024. وهو أول زعيم روسي أو سوفيتي يقضى أطول فترة في السلطة منذ جوزيف ستالين.

ويرجح مراقبون إمكانية احتفاظ بوتين بالسلطة بعد إجراء بعض التعديلات التي يجري النظر فيها، بعد انتهاء ولايته، كرئيس للوزراء يتمتع بسلطة موسعة، أو عضو بمجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان الروسي) مدى الحياة أو رئيس لمجلس الدولة الاستشاري.


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