مصرع وإصابة شابين في حادث انقلاب سيارة على الطريق الدولي بجنوب سيناء

لقي شاب مصرعه وأصيب أخر في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي بمحافظة جنوب سيناء.

وتلقى اللواء محمد خريصة، مدير أمن جنوب سيناء، إخطارًا من مركز شرطة أبوزنيمة، بانقلاب سيارة ملاكي رقم "691"، " م ى س"، على بعد 130 كيلو متر من نفق الشهيد أحمد حمدي، اتجاه مدينة شرم الشيخ، عند مدخل وادي تال بمدينة أبوزنيمة على الطريق الدولي الجديد.

وأسفر الحادث عن مصرع شخص يدعى "وليد م " 35 سنة القاهرة، وإصابة "أحمد ص" بإصابات خطيرة ودخوله في غيبوبة.

جرى نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى أبورديس العام، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.