 شباب بورسعيد يزورون المشروعات السكنية والتنموية بالمحافظة - بوابة الشروق
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شباب بورسعيد يزورون المشروعات السكنية والتنموية بالمحافظة

جولة ميدانية لزيارة المشروعات السكنية
جولة ميدانية لزيارة المشروعات السكنية
محسن عشري
نشر في: السبت 13 فبراير 2021 - 7:53 م | آخر تحديث: السبت 13 فبراير 2021 - 7:53 م

نظمت محافظة بورسعيد، اليوم السبت، جولة ميدانية لزيارة المشروعات السكنية الجديدة، حيث شارك فيها عدد من شباب الأحزاب والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي.

وشملت الجولة المرور على مشروعات الإسكان الاجتماعي ببورفؤاد، وأبراج الحاسب الآلي، والحي الإماراتي والإسكان التعاوني، برافقة المختصين عن مشروعات الإسكان بالمحافظة، حيث عُرضت الجهود التي بذلتها الدولة المصرية على أرض بورسعيد في مجال الإسكان خلال السنوات الـ٦ السابقة.

وعلى جانب آخر، أشاد الشباب بالمشروعات السكنية والتنموية التى شهدتها بورسعيد، وأشادو بجهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وحرصهم على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدين أن بورسعيد وضعت على خريطة التنمية فى مختلف المجالات من خلال الجهود المتواصلة للقيادة السياسية، والتي جعلت منها قاطرة التنمية لمحافظات مصر.

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