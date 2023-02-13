زيلينسكي يدعو إلى فرض عقوبات على الطاقة النووية الروسية

دعا الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، إلى فرض مزيد من العقوبات ضد روسيا، بما في ذلك استهداف قطاع الطاقة النووية الروسية.

وقال زيلينسكي خلال كلمته المسائية اليومية، التي يلقيها عبر الفيديو: "هذا ليس سهلا.. هناك بعض المقاومة".

وأشار إلى أن فرض عقوبات على النفط الروسي كان صعبا أيضا، لكن العقوبات الآن أصبحت سارية، موضحًا أنه يمكن أيضا استهداف قطاع الطاقة النووية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الأوكراني عن إدراج 199 شخصية روسية في قائمة وطنية للعقوبات، من بينهم ممثلون لشركة الطاقة النووية الروسية "روس إنيرجو آتوم".

وأَضاف أنه تمت أيضا معاقبة مواطن أوكراني بزعم انحيازه إلى موسكو في محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا.