فرنسا تطلب من مواطنيها مغادرة بيلاروسيا

أوصت فرنسا اليوم الإثنين مواطنيها المقيمين في بيلاروسيا ب"مغادرة البلاد دون تأخير"، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم.

وقالت الخارجية ، في بيان صحفي رسمي، إنه "نظرا لإغلاق المجال الجوي البيلاروسي، توصي وزارة الخارجية المواطنين الفرنسيين بمغادرة بيلاروسيا "برا عبر المعابر الحدودية مع ليتوانيا أو بولندا أو لاتفيا".

وأضافت: "إذا لزم الأمر، ينبغي على المواطنين القادمين جوا، التقدم للحصول على تأشيرة خروج من وزارة الداخلية البيلاروسية".

وكانت الولايات المتحدة قد طلبت اليوم من مواطنيها مغادرة روسيا على الفور بسبب الحرب في أوكرانيا واحتمال تعرضهم لمضايقات من جانب وكالات إنفاذ القانون الروسية، ونصحت الولايات المتحدة مواطنيها بشكل متكرر بمغادرة روسيا.

وقالت السفارة الأمريكية في موسكو "ينبغي على المواطنين الأمريكيين المقيمين في روسيا أو المسافرين إليها مغادرتها على الفور. عليكم توخي المزيد من الحذر بسبب احتمال وقوع عمليات اعتقال بدون سند قانوني". وأضافت السفارة "لا تسافروا إلى روسيا".