أردوغان: إسرائيل ترى نفسها فوق القانون الدولي ولم تتخل التدمير والمجازر منذ عقود

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن إسرائيل ترى نفسها فوق القانون الدولي، مضيفا أنها لم تتخل عن الاحتلال والسرقة والتدمير والمجازر منذ عقود.

وأوضح أردوغان، خلال كلمته بالقمة العالمية للحكومات، اليوم الثلاثاء، أن الطريق المؤدي للسلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية في منطقتنا يمر من تأسيس دولة فلسطينية، وفقا لوكالة "الأناضول".

وأكد أنه على إسرائيل التوقف عن السعي وراء أحلام توسعية إذا كانت تريد السلام، والقبول بدولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود عام 1967

وتابع أردوغان: "أي خطوة ستبقى منقوصة ما لم تنشأ دولة فلسطينية ذات سيادة موحدة جغرافيا على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وقال: "لن ندع أبدا إخواننا الفلسطينيين وحدهم ومن دون حماية"، معربا عن أسفه لما شهدته وكالة "أونروا" مؤخرا من استهداف لسمعتها بشكل مبالغ فيه، في إشارة للمزاعم الإسرائلية بشأن اشتراك موظفين بالوكالة في عملية طوفان الأقصى، التي شنتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر الماضي.

ودعا الرئيس التركي، "الدول ذات الضمائر الحية إلى دعم الأونروا التي تمثل شريان حياة لستة ملايين لاجئ في الأردن وسوريا ولبنان وفلسطين".