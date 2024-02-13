ميدو يكشف حقيقة رحيل حازم إمام عن اتحاد الكرة

كشف أحمد حسام ميدو مهاجم نادي الزمالك السابق، حقيقة رحيل حازم إمام عن منصبه كعضو مجلس اتحاد الكرة المصري.
وقال ميدو في تصريحات في تصريحات تليفزيونية: "تم إبلاغ جمال علام، رئيس اتحاد الكرة المصري باختيار حسام حسن مدربًا للفراعنة".
وأكمل: "جمال علام لم يبلغ مجلس الإدارة بقرار تولي حسام حسن مدربًا لمنتخب مصر، وهو الأمر الذي أحدث توترًا داخل مجلس الإدارة".
وأتم: "حازم إمام أخبر أعضاء مجلس الإدارة برحيله عن منصبه، والتقدم باستقالته من عضوية مجلس الاتحاد، وأنه خارج اتحاد الكرة، ولكنهم طالبوا منه استكمال المهمة حتى نهاية فترة المجلس".