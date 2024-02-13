ميدو يكشف حقيقة رحيل حازم إمام عن اتحاد الكرة

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كشف أحمد حسام ميدو مهاجم نادي الزمالك السابق، حقيقة رحيل حازم إمام عن منصبه كعضو مجلس اتحاد الكرة المصري.

وقال ميدو في تصريحات في تصريحات تليفزيونية: "تم إبلاغ جمال علام، رئيس اتحاد الكرة المصري باختيار حسام حسن مدربًا للفراعنة".

وأكمل: "جمال علام لم يبلغ مجلس الإدارة بقرار تولي حسام حسن مدربًا لمنتخب مصر، وهو الأمر الذي أحدث توترًا داخل مجلس الإدارة".

وأتم: "حازم إمام أخبر أعضاء مجلس الإدارة برحيله عن منصبه، والتقدم باستقالته من عضوية مجلس الاتحاد، وأنه خارج اتحاد الكرة، ولكنهم طالبوا منه استكمال المهمة حتى نهاية فترة المجلس".