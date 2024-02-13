قلة المعروض وارتفاع أسعار الأعلاف ترفع أسعار اللحوم بالبحيرة

تشهد أسعار اللحوم في البحيرة ارتفاعا كبيرا، ولم يعد بمقدور الطبقتين المتوسطة ومحدودة الدخل الإقبال على شرائها، حيث أصبحت للعرض أو المشاهدة داخل المحلات، بعدما وصل سعر البلدي منها بمحال الجزارة إلى 420 جنيه للكيلو، و390 جنيه لكيلو اللحم بالعظم.

وبدأت أغلب محلات الجزارة بالتشارك في الذبيحة، ليقسم العجل بين أربعة محلات، أو تغلق أبوابها بسبب عزوف المواطنين عن الشراء؛ ما يؤدي إلى وجود الذبيحة بالمحل لعدة أيام؛ الأمر الذي ينتج عنه خسائر فادحة لهؤلاء الجزارين، لنقص وزن اللحم عن أيام الذبح، وارتفاع الأسعار.

ويأتي من بين أسباب ارتفاع أسعار اللحوم بهذه المحلات زيادة أسعار العلف، حيث وصل سعر جوال الردة 530 جنيها زنة 35 كيلو، وقشر الفول بسعر 20 ألف جنيه للطن، والعيش الناشف وصل سعر الكيلو 15 جنيها، والذرة ووصل سعر الطن 20 ألف جنيه، فضلًا عن اختفاء عجول التسمين من الأسواق وقلة المعروض.

وقال حسن الدسوقي، جزار من كفر الدوار: "الوضع أصبح صعبا لنا قبل المواطنين بسبب اختفاء عجول التسمين من الأسواق وقلة المعروض منها، فجميع الجزارين يهتمون بعجول التسمين التي ترمي لحم، وذلك أصبح غير موجود بسبب ارتفاع الأسعار، ووصل سعر كيلو اللحم القائم للعجول البقري 200 من الأسواق وهي أجود أنواع اللحوم، أما العجول الجاموسي وصل سعر الكيلو القائم 160 جنيها، أما البيع في المدن وصل السعر إلى 420 جنيهًا للكيلو، والقرى 400 جنيه.

وأكد طلعت ناصف تاجر مواشى ومربي من مدينة أبو حمص، أن هناك مربين غيروا نشاط تربية التسمين بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف، والعودة إلى نشاط تربية الحلبي، ما أدى إلى اختفاء عجول التسمين من الأسواق وبذلك قل المعروض؛ ما أدى إلى ارتفاع سعر العجول بالأسواق.

يذكر أن الدولة تفتتح في غضون الأيام القادمة معارض أهلا رمضان، ووجود بها لحوم مخفضة خاصة بوزارة الزراعة.