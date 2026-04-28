استأنف فريق بيراميدز تدريباته، اليوم الثلاثاء، دون الحصول على راحة، عقب الفوز الكبير على الأهلي، استعدادًا لمواجهة إنبي في بطولة الدوري الممتاز.

وكان بيراميدز قد حقق انتصارًا عريضًا على الأهلي بثلاثية نظيفة، مساء أمس الإثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج بلقب الدوري المصري.

ويستعد الفريق السماوي لملاقاة إنبي، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات مجموعة التتويج باللقب.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 47 نقطة، خلف الزمالك المتصدر، وذلك قبل ثلاث جولات من نهاية المسابقة، في ظل سعيه لتحقيق اللقب المحلي الأول في تاريخه.