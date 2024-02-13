 بحرية الحرس الثوري الإيراني تعلن عن اختبار صاروخ جديد - بوابة الشروق
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بحرية الحرس الثوري الإيراني تعلن عن اختبار صاروخ جديد

الحرس الثوري الإيراني
الحرس الثوري الإيراني
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 13 فبراير 2024 - 6:45 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 13 فبراير 2024 - 6:45 ص

قالت البحرية التابعة للحرس الثوري في طهران إنها اختبرت بنجاح صاروخا متوسط المدى.

وتم إطلاق الصاروخ من سفينة حربية تابعة للبحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، حسبما ذكرت وكالة تسنيم للأنباء في وقت متأخر من يوم الاثنين، نقلا عن قائد الحرس الثوري، حسين سلامي. ولم يعرف بالضبط أي سفينة وكذلك نوع الصاروخ.

وغالبا ما يتم تداول تقارير عن إنجازات عسكرية جديدة في إيران ، لا يمكن التحقق من الكثير منها في البداية بسبب السرية التامة. وفي سياق حرب غزة، حرصت الجمهورية الإسلامية على استعراض قدراتها العسكرية أكثر من المعتاد.

والحرس الثوري هو وحدة النخبة الإيرانية ويعتبر أقوى بكثير من قوات الجيش النظامي في البلاد.

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