محمود مسلم: الذكاء الاصطناعي لن يكتفي بالتحليل والترجمة وسيتم إنتاج محتوى كامل مبتكر وهذا خطر

بدأت الجلسة الافتتاحية للملتقى البحثي الأول لعام ٢٠٢٤، الذي ينظمه قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، بحضور الدكتورة ثريا البدوي، عميد كلية الإعلام.

وقال الدكتور أشرف جلال، رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون بضيوف الملتقى، إن "تاريخ الملتقى يتواكب مع تخريج الدفعة الخمسين للكلية، وأن هذا الملتقى جاء اعترافا بمشكلة نقص المعرفة بأدوات العصر الرقمي، وعدم التناغم بين مناهج الإعلام ومتطلبات هذا العصر، وظهور مؤثرين ، حيث يطمح هذا الملتقى في سد الفجوة المعرفة والتكنولوجية".

وأضاف أن الملتقى يسعى لتقديم خارطة طريقة ووضع أجندة بحثية لتحديد المجالات الأولى بالدراسة.

من جهته، قال محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشورى: "يمكننا ملاحظة أثر الإعلام الرقمي في متابعة قصة الطفل ريان، حيث استطاع العالم كله أن يتابع سقوط طفل في بئر في المغرب، وحدث خلال هذه التغطية الإعلامية تضليل ومشاكل أخلاقية أخرى لاستخدامات الذكاء الاصطناعي".

وأضاف أن استخدام الذكاء الاصطناعي يظهر اليوم في غرف الأخبار وفي صناعة الدراما، والإنترنت.

وأوضح أن خطورة الذكاء الاصطناعي أنه لن يكتفي بالتحليل والترجمة، لكن سيتم إنتاج محتوى كامل مبتكر باستخدام الذكاء الاصطناعي، وأصبح مواكبة هذا التطور أمراً حتميا.