كبير المفاوضين الهولنديين يرى فرصا قائمة لتشكيل حكومة يمينية

بعد فشل المحادثات الائتلافية بين أربعة أحزاب يمينية في هولندا، لا يزال كبير المفاوضين يرى فرصا لها لتشكيل حكومة.

وذكر تقرير لجنة الاستشارة البرلمانية النهائي، الذي قدمه رونالد بلاستيرك في لاهاي يوم الاثنين أنه يجب أن تستمر تلك الأحزاب في التفاوض. ولا يزال الأمر غامضا ما إذا كان يجب السعي لتشكيل حكومة ذات أغلبية أم أقلية.

ومن المقرر أن يناقش البرلمان الآن التقرير يوم الأربعاء ويتخذ قرارا بشأن خطوات أخرى.

ومع ذلك، بعد حوالي 10 أسابيع من الانتصار الانتخابي الكبير للشعبوي اليميني خيرت فيلدرز وحزب الحرية المناهض للإسلام الذي يتزعمه، لا تزال الحكومة الجديدة بعيدة المنال. وفي الأسبوع الماضي، قطع حزب العقد الاجتماعي الجديد (يمين الوسط) المحادثات. وفي أحسن الأحوال، يريد أن يتسامح مع حكومة أقلية يمينية.

ويريد حزب الشعب الليبرالي اليميني من أجل الحرية والديمقراطية لرئيس الوزراء المنتهية ولايته مارك روته وحزب الاحتجاج "حركة المزارعين والمواطن" مواصلة المفاوضات مع حزب فيلدرز. ومع ذلك، فإن مثل هذا التحالف لن يكون له أغلبية في البرلمان.

وقبل بدء المحادثات، كان لدى حزب العقد الاجتماعي الجديد شكوك جدية في أن حزب فيلدرز سيكون قادرا على ضمان الحقوق الأساسية وسيادة القانون. ومع ذلك، فقد التزمت الأحزاب الأربعة التزاما واضحا بالدستور وسيادة القانون، وفقا لتقرير كبير المفاوضين.

وفي الماضي، حرم فيلدرز اليميني الشعبوي بانتظام المواطنين المسلمين من حقوقهم الأساسية وشكك في أحكام المحاكم.