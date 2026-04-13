حزب الله يدعو حكومة لبنان لإلغاء المباحثات المباشرة مع إسرائيل

دعا أمين عام "حزب الله" نعيم قاسم، الاثنين، الحكومة اللبنانية إلى إلغاء المباحثات المرتقبة مع إسرائيل، مؤكدا أن الحزب "لن يستسلم وستبقى الكلمة للميدان"، وذلك عشية مباحثات مباشرة بين تل أبيب وبيروت تستضيفها العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقال قاسم في كلمة متلفزة إن "المقاومة ترفض المفاوضات مع الكيان الإسرائيلي الغاصب، وهذه المفاوضات عبثية، وتحتاج إلى إجماع لبناني لتغيير البوصلة من عدم التفاوض إلى التفاوض المباشر كما يُطرح حاليا".

وأضاف: "إسرائيل تقول بوضوح إن هذه المفاوضات هدفها نزع سلاح حزب الله، كما يكرر ذلك (رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين) نتنياهو، فكيف تذهبون إلى مفاوضات عنوانها واضح مسبقا؟".

وتابع أمين عام حزب الله: "قرارنا بالمقاومة أن لا نهدأ ولا نتوقف ولا نستسلم، وسنترك الميدان يتكلم".

ودعا قاسم، الدولة اللبنانية إلى "موقف تاريخي بطولي بإلغاء اللقاء التفاوضي".

ومن المقرر أن يعقد الثلاثاء في واشنطن أول لقاء من نوعه بين السفيرة اللبنانية ندى حمادة معوض، ونظيرها الإسرائيلي يحئيل ليتر، بحضور السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى.

وفي 9 مارس الماضي، دعا الرئيس اللبناني جوزاف عون، إلى بدء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل برعاية دولية، ضمن مبادرة تقوم على إرساء هدنة كاملة توقف جميع الاعتداءات الإسرائيلية على بلاده.

وتتضمن المبادرة تقديم دعم لوجستي للجيش اللبناني "لتمكينه من السيطرة على مناطق التوتر الأخيرة، ونزع سلاح حزب الله، ومخازنه ومستودعاته".

وتأتي المباحثات بينما تستمر إسرائيل في شن غارات مكثفة على لبنان منذ 2 مارس، خلّفت حتى الاثنين، 2089 شهيدا و6762 جريحا، وفق الصحة اللبنانية.