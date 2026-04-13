حزب الله: نرفض أي تفاوض عبثي يجرد لبنان من قوته ويهدف لنزع سلاح مقاومته

أكد نعيم قاسم، الأمين العام لحزب الله، ضرورة وقف العدوان وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي، والإفراج عن الأسرى، والبدء في إعادة الإعمار، مشددا أن المسار الذي يحقق السيادة وينقذ لبنان يتمثل في تطبيق بنود اتفاق وقف إطلاق النار ووقف العدوان.

وقال خلال كلمة مسجلة، إن على السلطة اللبنانية ألا تتنصل من المقاومة وتطبق ما تريده أمريكا وإسرائيل، مضيفا: «لتطبق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار، نحن ندعو لإلغاء التفاوض معها، ونرفض تفاوضا يجرد لبنان من قوته، فلنواجه العدوان معا وبعدها نتفاهم على المستقبل».

وتساءل «ما هي الأوراق التي بين أيدي الدولة اللبنانية»، مشيرا إلى أن إسرائيل تعلن بوضوح أن المفاوضات تهدف لنزع سلاح حزب الله والسلام معها.

وأعلن رفضه للمفاوضات «العبثية» مع الكيان الإسرائيلي والتي تحتاج إلى اتفاق وإجماع لبناني، قائلا: «سندع الميدان يتكلم ونرفض المفاوضات مع الكيان الإسرائيلي».

وشدد على أن المعركة الحالية ليست لضمان أمن شمال إسرائيل، بل «معركة إبادة لبنان»، موضحا أن قتال حزب الله يأتي ردا على اعتداء العدو الإسرائيلي الأمريكي.

وأشار إلى أن لبنان مستهدف بمشروع «إسرائيل الكبرى»، مضيفا: «نؤمن بسيادة بلدنا ولا أحد يفرض علينا كيفية إدارته، ونواجه عدوانا أمريكيا إسرائيليا وهو احتلال ومقاومونا وشعبنا وبلدنا صمدوا».

وأوضح أنه لا يمكن تبرير أن تكون دولة لبنان أداة لتنفيذ ما تريده إسرائيل عبر الضغط على المقاومة، لا سيما وأن أهداف إسرائيل واضحة تتمثل في «إبادة قوة لبنان ومقاومته» تمهيدا لمشروع «إسرائيل الكبرى».

وأضاف أن إسرائيل أعدت خطة واسعة للاعتداء على لبنان، مؤكدا أن الدبلوماسية لم تتقدم خطوة، بينما استمرت وتيرة العدوان بدعم أمريكي، وذلك بعد تحمل المقاومة 15 شهرا من عدم تطبيق إسرائيل لبند واحد من بنود اتفاق وقف إطلاق النار.