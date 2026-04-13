ستارمر: يجب وقف القصف الإسرائيلي على لبنان فورا

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن الهجمات الإسرائيلية على لبنان خلّفت آثارا إنسانية مدمرة وأدخلت البلاد في أزمة، داعيا لـ"ضرورة وقف القصف الآن".

وفي إحاطة قدّمها للبرلمان بشأن زيارته إلى الشرق الأوسط، ذكّر ستارمر بأنه التقى قادة السعودية وقطر والإمارات والبحرين.

وشدد ستارمر على ضرورة تطوير العلاقات مع الحلفاء في المنطقة في مجالي الدفاع والاقتصاد، قائلًا: "لقد قال الجميع بوضوح إن تعاوننا وتضامننا معهم في هذه الأيام الصعبة قد خفّف عنهم".

وقال ستارمر: "لقد تم الترحيب بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، لكنه هش جدا. المنطقة تقف على حافة الهاوية. هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به. يجب فتح مضيق هرمز، وخفض التوتر، وضمان وقف إطلاق نار مستدام".

وشدد ستارمر على ضرورة إدراج لبنان ضمن وقف إطلاق النار، قائلًا: "الدبلوماسية هي الطريق الصحيح. يجب على حزب الله إلقاء السلاح. ولكن في المقابل، فإن الهجمات الإسرائيلية خاطئة أيضا. يجب أن يتوقف القصف الذي يخلّف آثارا إنسانية مدمرة ويدفع لبنان إلى الأزمة".

كما شكر ستارمر باكستان على جهودها الدبلوماسية، معربًا عن رغبته في أن تسير العملية في اتجاه إيجابي.

وأمس الأحد، أعلن التلفزيون الإيراني ونائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس انتهاء مفاوضات بدأت في إسلام آباد بين طهران وواشنطن دون التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

ويتبادل البلدان اتهامات بالمسؤولية عن عدم إبرام اتفاق، ولم يتضح بعد ما إذا كانا يعتزمان إجراء جولة تفاوضية جديدة خلال هدنة لمدة أسبوعين أعلنا عنها فجر الأربعاء الماضي.

وفجر الأربعاء 8 أبريل الجاري، أعلنت الولايات المتحدة وإيران هدنة لمدة أسبوعين، بوساطة باكستانية، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب على طهران في 28 فبراير الماضي.