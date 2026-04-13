إسرائيل تعلن استهداف 150 هدفا لحزب الله جنوب لبنان خلال 24 ساعة

أعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمته نحو 150 هدفا لـ"حزب الله" في مناطق متفرقة جنوب لبنان خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقال الجيش في بيان مساء الاثنين: "يواصل سلاح الجو استهداف البنية التحتية لحزب الله، ودعم نشاطات القوات البرية العاملة في جنوب لبنان".

وأضاف: "خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، تم استهداف نحو 150 هدفًا في مناطق متفرقة من جنوب لبنان".

وقال الجيش الإسرائيلي إن الأهداف التي هاجمها شملت منصات إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة، إضافة إلى مبانٍ عسكرية ومواقع إطلاق صواريخ مضادة للدبابات ومقرات تابعة لحزب الله"، دون تعقيب فوري من الحزب على ذلك.

وبوقت سابق الاثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، إصابة 8 عسكريين بجروح متفاوتة جراء استهدافهم بطائرة مسيرة لـ"حزب الله" بجنوب لبنان.

وادعى الجيش، في بيان منفصل، أنه اعترض، الاثنين، أكثر من عشر مسيرات أُطلقت من لبنان تجاه شمال إسرائيل وقواته بجنوب لبنان.

ولم يذكر الجيش الإسرائيلي عدد المسيرات التي أطلقها "حزب الله"، لكنه قال إنه اعترض 10 منها.

والأسبوع الماضي، أعلن الجيش أن 5 فرق عسكرية إسرائيلية تشارك في العمليات البرية بجنوبي لبنان.

ومنذ بدء العدوان الراهن في 2 مارس الماضي أعلنت إسرائيل مقتل 12 عسكريا وإصابة العشرات في جنوبي لبنان.

فيما خلّفت الحرب في لبنان 2089 شهيدا و6 آلاف و762 جريحا منذ 2 مارس الماضي، وفق الصحة اللبنانية.

ورغم تأكيد إسلام أباد وطهران أن الهدنة المعلنة يوم 8 أبريل الجاري بين الولايات المتحدة وإيران تشمل لبنان، لكن واشنطن وتل أبيب نفتا ذلك، وتواصل إسرائيل شن هجمات مكثفة على لبنان.

كما تحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين أكتوبر 2023 ونوفمبر من العام التالي.​​​​​​​