رئيس جهاز 6 أكتوبر يتفقد أعمال رفع كفاءة الطرق بالقطاع الشرقي

تفقد المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، يرافقه راضي خليل معاون رئيس الجهاز والمشرف على القطاع الشرقي، محمد عمرو بن العاص معاون رئيس الجهاز والمشرف على القطاع الشمالي، ماهر سعد مدير الإزالات والإشغالات بالقطاعين الشمالي والغربي وعمرو الشهاوي معاون رئيس الجهاز، آخر مستجدات الأعمال بالقطاعين الشرقي والشمالي.

استهل النجار جولته بتفقد الحي المتميز بالقطاع الشرقي للوقوف علي الموقف التنفيذي للأعمال الجاري تنفيذها والتي تتمثل في رفع كفاءة الطرق بالحي، وفق بيان للجهاز.

و قال النجار إن أعمال رفع كفاءة الطرق بالحي المتميز تتمثل في توسعة طريق عبدالمنعم رياض من خلال تقليل عرض الجزيرة الوسطي مع توحيد نمط المزروعات وإحلال واستبدال أعمدة الإنارة القديمة بأعمدة مزودة بكشافات ليد.

عقب ذلك، تفقد رئيس الجهاز أعمال خط الري الرئيسي الجاري تنفيذها بالحي المتميز بأقطار مختلفة والإطلاع علي الموقف التنفيذي للأعمال ونسب التنفيذ.



ووجه النجار بإصلاح الأسفلت المعيب بالطريق ضمن خطة التطوير والاهتمام بأماكن تواجد صناديق القمامة واستكمال كافة العناصر التكميلية والمنظمة للحركة المرورية من تخطيط أرضي وخطوط عبور مشاه وتركيب لوحات تحذيرية وإرشادية للمواطنين.

واختتم رئيس الجهاز جولته بتفقد الطرق والمحاور الرئيسية بالقطاع الشمالي ومتابعة أعمال الزراعة والنظافة وإزالة الإشغالات؛ تنفيذا لخطة التطوير والتجميل التي تشهدها المدينة لتحسين الصورة البصرية وخلق جو صحي للسكان، وفق البيان.

من جانبه، قال الدكتور مصطفى عرندة، المتحدث الإعلامي بجهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، إن جولات رئيس الجهاز لمتابعة أعمال رفع كفاءة الطرق والمسطحات الخضراء تأتي في إطار الاهتمام بالبنية الأساسية للمدينة وتحقيق السيولة المرورية ومنع تكدس السيارات وتنفيذا لتوجيهات الدكتور المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها للانتهاء من التنفيذ فى المواعيد المقررة، فضلا عن الحفاظ على الزراعات الحالية بالمدينة التي تم اختيارها ضمن المدن الجديدة الخضراء واستجابة لاحتياجات السكان برفع مستوى الصورة البصرية وإضفاء المزيد من اللمسة الجمالية للمدينة.