كولر ينتظر تقريرا عن مشكلة بيرسي تاو

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ينتظر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، تقريرا شاملا عن مشكلة بيرسي تاو صانع ألعاب الفريق، بعد عودته من كوت ديفوار.

وسيعقد كولر جلسة مع أحمد جاب الله طبيب الفريق على هامش مران الفريق، اليوم الثلاثاء، للوقوف على حالة (تاو) ومدى إمكانية الاستعانة به في مباراة شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا.

ويعاني بيرسي تاو من إجهاد عضلي شديد حرمه من المشاركة في مباراة جنوب أفريقيا ضد الكونغو الديمقراطية مساء السبت الماضي لتحديد المركزين الثالث والرابع بكأس الأمم الأفريقية.

وذكرت تقارير صحفية في جنوب أفريقيا أن بيرسي تاو لم يشارك في مراسم فوز منتخب بلاده بالميدالية البرونزية لأنه يعاني من مشكلة بدنية وإجهاد عضلي منذ الخسارة أمام جنوب أفريقيا في الدور قبل النهائي.

ويحل الأهلي ضيفا على شباب بلوزداد يوم الجمعة المقبل في الجولة الرابعة بالمجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا علما بأن الفريقين تعادلا بدون أهداف في مباراة الجولة الثالثة بملعب برج العرب.

ويعد بيرسي تاو من أبرز ركائز الأهلي الهجومية هذا الموسم ويسابق الجهاز الفني الزمن لتجهيزه في ظل خوض الفريق مباراتين خارج ملعبه أمام بلوزداد الجزائري ثم ميدياما الغاني.