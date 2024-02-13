شولتس يحذر من التلاعب بأمن أوروبا بعد تصريحات ترامب

في أعقاب تصريحات المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب حول دعم حلف شمال الأطلسي (ناتو)، أعاد المستشار الألماني أولاف شولتس التأكيد على الدفاع المشترك للحلف.

وقال شولتس يوم الاثنين في برلين في اجتماع مع رئيس الوزراء البولندي الجديد المؤيد لأوروبا دونالد توسك "إن وعد الناتو بالحماية ينطبق دون تحفظ. الكل لواحد. واحد للجميع".

وأكد شولتس أنه يريد أن يوضح في ضوء الوضع الحالي: "إن أي إضفاء طابع نسبي على ضمانات دعم الناتو أمر متهور وخطير، وهو يصب بالكامل في مصلحة روسيا. ولا ينبغي لأحد أن يعرض أمن أوروبا للخطر".

وقال ترامب، المرشح الجمهوري المفترض للانتخابات الأمريكية في نوفمبر، في حدث انتخابي في ولاية ساوث كارولاينا يوم السبت إنه "سيشجع" روسيا "على فعل ما تشاء" لدول حلف شمال الأطلسي التي لا تنفق ما يكفي على الدفاع.

وقال شولتس أيضا في المؤتمر الصحفي مع توسك إن ألمانيا وبولندا تعملان معا. ولا غنى عن التضامن والعمل المشترك.

وقال المستشار الألماني: "خاصة في الوقت الذي تهدد فيه الإمبريالية الروسية أمننا المشترك في أوروبا. هذا هو السبب في أننا ندافع عن بعضنا البعض في الاتحاد الأوروبي وفي حلف شمال الأطلسي. هذا يعني أن أمن بولندا هو أمننا أيضا وهذا مهم جدا بالنسبة لي".

وأكد توسك أن الاتحاد الأوروبي متفوق على روسيا من الناحيتين الاقتصادية والمالية. وأضاف: "بالتأكيد ليس نقص المال هو الذي سيقرر مصير هذه الحرب، هذه المواجهة بين روسيا وأوكرانيا".

وقال توسك إن موقف الاتحاد الأوروبي عندما يتعلق الأمر بتمويل المشاريع الدفاعية متميز. وقال توسك: "لا يوجد سبب يمنع أكبر قوة اقتصادية وتكنولوجية في العالم، مثل الاتحاد الأوروبي، من أن تكون فعالة عندما يتعلق الأمر بالتسلح إذا كانت مهددة من قبل جار عدواني".

ومع ذلك، أضاف توسك أن هناك حاجة إلى مزيد من التصميم لاستخدام ثروة أوروبا للأمن والدفاع.

كما وجه الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير انتقادات حادة لتصريحات ترامب.

وخلال زيارته الحالية للعاصمة القبرصية نيقوسيا، قال شتاينماير يوم الاثنين إن "التصريحات غير مسؤولة بل إنها تصب في مصلحة روسيا. ولا يمكن أن يكون لأحد في حلفنا مصلحة في هذا" مشيرا إلى أن تصريحات ترامب لا تساهم في تحقيق القوة التي يحتاج إليها الناتو.

وخلال مؤتمر صحفي مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، قال شتاينماير في نيقوسيا إن هناك معركة انتخابية في الولايات المتحدة وإنه خلال المعركة الانتخابية "تكون هناك بعض الأمور الاستفزازية لكن حتى لو كان الأمر استفزازيا فإن هذا لا يعني أننا لا ينبغي أن نأخذه على محمل الجد".

في الوقت نفسه، ناشد شتاينماير الأوروبيين ألا يتصرفوا وكأن الانتخابات في الولايات المتحدة قد تم حسمها بالفعل.

وأعرب شتاينماير عن اعتقاده بأن أوروبا وجدت في الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن صديقا حقيقيا وداعما للعلاقات عبر ضفتي الأطلسي، وقال إن بايدن عمل على ضمان قوة ووحدة الناتو في ضوء الحرب الروسية على أوكرانيا " لدينا كل المصلحة في أن تظل هذه القوة والوحدة للناتو محفوظة وليس في هذه القضية وحسب".

وأوضح شتاينماير في الوقت نفسه: "الشيء الواضح تماما هو أننا يجب علينا في أوروبا، وأيضا في ألمانيا، أن نساهم بالجزء الخاص بنا في زيادة الجهود الدفاعية ضمن حلف الناتو بشكل منتظم خلال السنوات القادمة"، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعد ساريا بغض النظر عن نتيجة الانتخابات في الولايات المتحدة في الخريف. وصرح شتاينماير بأن حكومة بلاده أعلنت عن هذا بشكل متكرر خلال الأسابيع الأخيرة.