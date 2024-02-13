سيدات سلة الأهلي يهزمن سموحة في بطولة الدوري

فاز فريق كرة السلة سيدات بالنادي الأهلي على نظيره سموحة بنتيجة 90 -62، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء، على صالة الشهداء بمقر الجزيرة، ضمن منافسات بطولة الدوري.

وقدم الأهلي عرضًا قويًّا وفرض سيطرته على مجريات اللقاء، بفضل خبرات اللاعبات وتعليمات الجهاز الفني.

وحرص طارق خيري، المدير الفني للفريق، على الدفع باللاعبات صاحبات الخبرة أمام سموحة لحسم المباراة ومواصلة الانتصارات في البطولة.

انتهت الفترة الأولى بتقدم الأهلي بنتيجة 34-14، وواصل الفريق تفوقه في الفترة الثانية وحسمها لصالحه بنتيجة 51-30، وفرض الفريق سيطرته على الفترة الثالثة، التي انتهت بتقدم الفريق بنتيجة 70-50، ثم حسم الفترة الرابعة والمباراة لصالحه بنتيجة 90-62.

وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز في المباراة السابقة على الاتحاد السكندري‏ بنتيجة 100-59، ضمن منافسات بطولة الدوري.