وزير خارجية المغرب: اقتحام إسرائيل لمدينة رفح الفلسطينية يُفضي لعواقب إنسانية كارثية

أعرب وزير الشئون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، عن رفض بلاده لاستهداف إسرائيل مدينة رفح، محذرًا من عواقب إنسانية كارثية.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المغربية، تلقى بوريطة، اتصالًا هاتفيًا من أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، حيث جرى الحديث والتشاور حول آخر التطورات في المنطقة، في ضوء الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.

وجدد الوزير المغربي الموقف الثابت من الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، من ضرورة وقف فوري وشامل ومستدام للحرب الإسرائيلية على غزة، وتمكين السكان الفلسطينيين في القطاع من الحصول على المساعدات الإغاثية العاجلة، بشكل كاف وآمن وبدون عوائق، وخلق أفق سياسي للقضية الفلسطينية، بما يمكن من تنفيذ حل الدولتين.

ونوه أن المملكة المغربية تتابع بقلق بالغ التصـريحات الصادرة عن بعض المسئولين الإسرائيليين حول خطط مواصلة الاعتداءات على غزة، مع ما تنطوي عليه من إرادة لاستهداف واقتحام مدينة رفح، وما قد يفضي إليه ذلك من عواقب إنسانية كارثية.

وأكد رفض المملكة المغربية القاطع محاولة التهجير القسـري للفلسطينيين، وضرورة توفير الحماية لهم بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وتعد مدينة رفح آخر ملاذ للنازحين في القطاع المنكوب، فمنذ بداية العملية البرية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في الـ27 من أكتوبر الماضي، تطلب من المواطنين التوجه من شمال ووسط القطاع إلى الجنوب، بادعاء أنها «مناطق آمنة» لكنها لم تسلم من قصف المنازل والمركبات والمستشفيات.

واليوم تتسع رفح على ضيق مساحتها المقدرة بنحو 65 كيلومترا مربعا، لأكثر من 1.3 مليون فلسطيني، يعيش أغلبيتهم داخل خيام تفتقر إلى الحد الأدنى من متطلبات الحياة، فيما تتركّز الكثافة السكانية في الأحياء الممتدة من وسط المدينة ‏حتى غربها.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة؛ راح ضحيتها 133 شهيدًا، و162 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية».

وأضافت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الثلاثاء، أنه «لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات؛ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم».

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 28 ألفًا و473 شهيدًا، و68 ألفًا و146 إصابة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.