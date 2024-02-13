فينيسيوس يقود تشكيل ريال مدريد ضد لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

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أعلن الإيطالي كالو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الملكي، تشكيل ريال مدريد ضد لايبزيج في إطار منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا موسم 2023/24.

ويلتقي الفريقان اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويحتضن ملعب «باركين» مباراة لايبزيج ضد ريال مدريد ضمن منافسات ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري الأبطال

تشكيل ريال مدريد ضد لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: أندريه لونين

خط الدفاع: داني كارفاخال- أوريلين تشواميني- ناتشو هيرنانديز- فيرلاند ميندي.

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي- توني كروس- إدواردو كامافينجا

خط الهجوم: رودريجو جوس- إبراهيم دياز- فينيسيوس جونيور