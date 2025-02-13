محافظ الشرقية يتابع الرصف والتطوير في ديرب نجم بتكلفة 47 مليون جنيه

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تابع المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، مع المحاسب صلاح سالم، رئيس مركز ومدينة ديرب نجم، انتظام سير أعمال الرصف والتطوير وتركيب بلاط الإنترلوك بشوارع المدينة والوحدات المحلية، فضلا عن متابعة أعمال إنشاء محطة صرف صحي بتكلفة 47 مليون جنيه.

وأوضح محافظ الشرقية، أنه تم تركيب بلاط إنترلوك بمنطقة المعهد الديني بطول 900 متر بتكلفة 3 ملايين جنيه، ووضع طبقة السن على طريق برمكيم - صافور بطول 3.5 كيلو مترات بتكلفة 8 ملايين جنيه بنسبة تنفيذ 50%، ووضع طبقة السن على طريق جميزة بني عمرو - ديرب نجم بطول 3 كيلو مترات بتكلفة 16 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 50%.

وأشار محافظ الشرقية، إلى أنه جار تنفيذ أعمال إنشاء محطه الصرف الصحي بعزبة شكر الله التابعة للوحدة المحلية ببهنيا بتكلفة 20 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 65%.