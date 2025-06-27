إيران تقدم شكوى بشأن حربها مع إسرائيل لمجلس حقوق الإنسان الأممي

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قدمت إيران شكوى رسمية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بعد حربها مع إسرائيل الشهرالجاري.

وذكرت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية أن ممثلا للحكومة انتقد الهجمات على المستشفيات والمناطق السكنية والمنشآت النووية، في خطاب لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك.

وجاء في الخطاب أن هذه كانت انتهاكات واضحة "للمبادئ الرئيسية للقانون الدولي".

وتخشى إسرائيل ودول غربية من محاولة إيران لصنع قنبلة نووية سرا.

وذكرت إسرائيل أن هجماتها تهدف لمنع حدوث هذا. وتشدد إيران على استمرار أن برنامجها النووي للأغراض المدنية فحسب.