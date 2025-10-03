تقارير تكشف تفاصيل اتفاق الاتحاد السعودي مع كونسيساو

كشفت تقارير صحفية سعودية عن تفاصيل تعاقد نادي الاتحاد السعودي مع المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلفًا للفرنسي لوران بلان الذي رحل بالتراضي بعد خسارة الفريق أمام النصر بهدفين نظيفين في الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

ووفقًا لصحيفة «الشرق الأوسط»، فقد توصلت إدارة الاتحاد إلى اتفاق رسمي مع كونسيساو يقضي بتوليه القيادة الفنية للفريق حتى عام 2027، مع خيار التمديد لموسم إضافي، في خطوة تهدف إلى إعادة الاستقرار الفني للفريق بعد بداية متذبذبة للموسم.

وسيحصل المدرب البرتغالي على راتب سنوي ضخم يصل إلى 20 مليون يورو، ليصبح واحدًا من أعلى المدربين أجرًا في المنطقة، ما يعكس رغبة إدارة الاتحاد في الاستثمار بالخبرات الأوروبية لإعادة الفريق إلى منصات التتويج المحلية والقارية.

ومن المقرر أن يبدأ كونسيساو مهمته رسميًا مع «العميد» في مواجهة الفيحاء يوم 17 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث يترقب أنصار الاتحاد بصمة المدرب الجديد على الأداء والنتائج.