 رصد مسيرة فوق منشأة عسكرية ألمانية قرب مطار ميونخ - بوابة الشروق
السبت 4 أكتوبر 2025 12:45 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟

النتـائـج تصويت

رصد مسيرة فوق منشأة عسكرية ألمانية قرب مطار ميونخ

ميونخ - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 3 أكتوبر 2025 - 10:45 م | آخر تحديث: الجمعة 3 أكتوبر 2025 - 10:45 م

قالت متحدثة باسم القيادة العملياتية للجيش الألماني في برلين، اليوم الجمعة، إن مسيرة شوهدت فوق منشأة عسكرية قرب مطار ميونخ، في أحدث واقعة ضمن سلسلة من رصد المسيرات في شتى أرجاء أوروبا.

ولم تشر المتحدثة إلى ما إذا كانت هناك علاقة بين الواقعة ورؤية مسيرة على أرض المطار ولم تدل بمزيد من التفاصيل، مشيرة إلى شواغل أمنية.

وتسبب رصد المسيرات في تعطيل واسع النطاق للحركة في مطار ميونخ، مما أثر على 3000 راكب.

يشار إلى أن الجيش الألماني يتعامل مع تحليق المسيرات فوق المباني العسكرية بجدية شديدة. ولفتت المتحدثة: "لذلك، لدينا مفاهيم حماية ملائمة لمبانينا المتعلقة بالأمن".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك