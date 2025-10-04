رصد مسيرة فوق منشأة عسكرية ألمانية قرب مطار ميونخ

قالت متحدثة باسم القيادة العملياتية للجيش الألماني في برلين، اليوم الجمعة، إن مسيرة شوهدت فوق منشأة عسكرية قرب مطار ميونخ، في أحدث واقعة ضمن سلسلة من رصد المسيرات في شتى أرجاء أوروبا.

ولم تشر المتحدثة إلى ما إذا كانت هناك علاقة بين الواقعة ورؤية مسيرة على أرض المطار ولم تدل بمزيد من التفاصيل، مشيرة إلى شواغل أمنية.

وتسبب رصد المسيرات في تعطيل واسع النطاق للحركة في مطار ميونخ، مما أثر على 3000 راكب.

يشار إلى أن الجيش الألماني يتعامل مع تحليق المسيرات فوق المباني العسكرية بجدية شديدة. ولفتت المتحدثة: "لذلك، لدينا مفاهيم حماية ملائمة لمبانينا المتعلقة بالأمن".