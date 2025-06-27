وفد البرلمان العربي من قلب العريش: شكرا لمصر على رعاية جرحى غزة

زار وفد من البرلمان العربي، برئاسة محمد بن أحمد اليماحي، اليوم الجمعة، الجرحى الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج بمستشفى العريش العام، للاطلاع على جهود وزارة الصحة المصرية في تقديم الرعاية الطبية للأشقاء الفلسطينيين، وذلك بحضور اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء.

وأكد المحافظ خلال الزيارة أن المحافظة وفّرت جميع الإمكانيات الطبية المتاحة، إلى جانب الدعم الكامل من وزارة الصحة، لعلاج المصابين والمرضى الفلسطينيين بمستشفيات شمال سيناء، في إطار الدور المصري الإنساني تجاه القضية الفلسطينية.

من جانبه، أعرب محمد بن أحمد اليماحي عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية، خاصة وزارة الصحة، في استقبال وعلاج جرحى العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، مؤكدًا أن هذا الدعم يعكس عمق العلاقات الأخوية والتضامن العربي مع الشعب الفلسطيني.