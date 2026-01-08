واشنطن تنسحب من أكثر من 65 منظمة دولية مع تعزيز إدارة ترامب الابتعاد عن التعاون العالمي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تعتزم الولايات المتحدة الانسحاب من أكثر من 65 منظمة دولية، في خطوة جديدة تعكس استمرار إدارة الرئيس دونالد ترامب في التراجع عن مسارات التعاون العالمي.