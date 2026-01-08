 واشنطن تنسحب من أكثر من 65 منظمة دولية مع تعزيز إدارة ترامب الابتعاد عن التعاون العالمي - بوابة الشروق
واشنطن تنسحب من أكثر من 65 منظمة دولية مع تعزيز إدارة ترامب الابتعاد عن التعاون العالمي

علم أمريكا
د ب أ
نشر في: الخميس 8 يناير 2026 - 1:03 ص | آخر تحديث: الخميس 8 يناير 2026 - 1:03 ص

 تعتزم الولايات المتحدة الانسحاب من أكثر من 65 منظمة دولية، في خطوة جديدة تعكس استمرار إدارة الرئيس دونالد ترامب في التراجع عن مسارات التعاون العالمي.


