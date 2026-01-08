خسارة إضافية لكاليفورنيا بقيمة 160 مليون دولار بسبب تأخير سحب رخص تجارية لمهاجرين

أعلنت السلطات الاتحادية الأمريكية لشؤون النقل، الأربعاء، أن ولاية كاليفورنيا ستخسر نحو 160 مليون دولار إضافية من التمويل الاتحادي نتيجة تأخيرها في سحب17 ألف رخصة قيادة تجارية صادرة لمهاجرين.

وكان وزير النقل، شون دافي، حجب بالفعل 40 مليون دولار من التمويل الاتحادي، مبررا ذلك بأن كاليفورنيا لم تطبق متطلبات إجادة اللغة الإنجليزية لسائقي الشاحنات.

وأبلغت الولاية هؤلاء السائقين في الخريف بأنهم سيفقدون رخصهم بعد أن كشف تدقيق اتحادي عن مشكلات، منها استمرار صلاحية رخص سائقي الشاحنات والحافلات بعد انتهاء صلاحية تأشيرات المهاجرين. وأظهرت مراجعة عينة صغيرة من الرخص في كاليفورنيا أن أكثر من ربعها كان غير قانوني.

لكن الأسبوع الماضي أعلنت كاليفورنيا أنها ستؤجل سحب هذه الرخص حتى شهر مارس، بعد أن رفعت مجموعات مهاجرين دعاوى قضائية ضد الولاية، بداعي مخاوف من استهداف بعض المجموعات بشكل غير عادل. وقال دافي إن الولاية كان من المفترض أن تسحب تلك الرخص بحلول يوم الاثنين.