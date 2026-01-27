إسبانيا تدفع 24 مليون دولار تعويضات لضحايا حادث قطار فائق السرعة

قال وزير النقل الإسباني أوسكار بوينتي، اليوم الثلاثاء، إن إسبانيا ستدفع 20 مليون يورو (24 مليون دولار) تعويضات لضحايا حادث القطار فائق السرعة الذي وقع الأسبوع الماضي وأسفر عن مقتل 45 شخصا وإصابة أكثر من 150 آخرين.

ولا تزال البلاد تعاني من الكارثة التي وقعت في 18 يناير في أداموز بالقرب من مدينة قرطبة الجنوبية والتي تسببت في واحدة من أعلى عدد للقتلى في حادث قطار في التاريخ الأوروبي الحديث والأعلى في إسبانيا منذ عام 2013.

وستحصل عائلات القتلى على 216 ألف يورو لكل منها في غضون فترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، مكونة من 72 ألف يورو مساعدة معفاة من الضرائب من الحكومة ودفعة تأمينية مسبقة بقيمة 72 ألأف يورو. وسيتم دفع 72 ألف يورو أخرى من تأمين السفر الإلزامي للركاب، وفقاً لوكالة رويترز.

وقال بوينتي: "نعلم أن الإجراءات العادية والجداول الزمنية القانونية لا تستجيب دائما للحاجة الملحة الحيوية لمأساة كهذه"، مضيفا أن الضحايا لا يمكنهم الانتظار لسنوات للحصول على الدعم.

وتابع: "لا يمكن مضاعفة حالة الضبابية الاقتصادية إلى جانب الألم".

ومضى قائلا: "ستتراوح المدفوعات للمصابين ما بين 2400 يورو إلى 84 ألف يورو".

وتعرض الوزير لضغوط شعبية منذ حادث تحطم قطار أداموز وحوادث أخرى في نفس الأسبوع، بما في ذلك وفاة سائق قطار في قطالونيا وحادثان آخران دون وقوع وفيات. وطالب حزب الشعب المعارض الرئيسي باستقالته.

وردا على سؤال حول مستقبله، قال بوينتي للصحفيين إنه يتمتع بضمير هادئ، ويؤدي عمله بأفضل ما لديه من قدرات ويبذل كل جهد ممكن لإيصال جميع المعلومات المتاحة للمواطنين.



