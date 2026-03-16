دعوة إلى تنظيم إضراب تحذيري شامل في مطار العاصمة الألمانية يوم الأربعاء

دعت نقابة "فيردي" للعاملين في قطاع الخدمات بألمانيا إلى تنظيم إضراب تحذيري شامل طوال يوم بعد غد الأربعاء المقبل في مطار العاصمة الألمانية "بي إي آر"، ولا يزال من غير الواضح حتى الآن مدى تأثير هذا الإضراب على حركة الطيران.

أوضحت النقابة أن هذا التحرك العمالي يأتي "كنتـيجة مباشرة لرفض أرباب العمل تقديم عرض قابل للتفاوض".

ورغم أنه لم يتضح بعد مدى التأثيرات الناجمة عن هذا الإضراب، فإن على المسافرين الاستعداد لمواجهة قيود كبيرة.

وتجري فيردي حاليًا مفاوضات مع شركة تشغيل مطار برلين-براندنبورج بشأن زيادة الأجور لنحو 2000 موظف. وتوجه النقابة للشركة عدة مطالب من بينها زيادة الأجور بنسبة 6% بما لا يقل عن 250 يورو إضافية شهريا لكل فئة أو درجة وظيفية.

كما تسعى النقابة إلى إقرار يوم إجازة إضافي لأعضاء النقابة، على أن تكون مدة الاتفاقية المقترحة 12 شهرا.