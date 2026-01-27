اندلع حريق داخل شقة سكنية بقرية دراجيل التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، نتيجة تسريب من أسطوانة غاز؛ ما أدى إلى اشتعال النيران داخل الشقة، دون وقوع أي إصابات بشرية.

وتلقى اللواء علاء الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الشهداء يفيد بنشوب الحريق، وعلى الفور جرى الدفع بسيارات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، حيث تمكنت القوات من السيطرة على النيران وإخمادها، ومنع امتدادها إلى الشقق والمنازل المجاورة.

وتبين من المعاينة الأولية، أن سبب الحريق يرجع إلى تسريب من أسطوانة غاز داخل الشقة؛ مما تسبب في اشتعال النيران وإحداث تلفيات بها، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح.

وجُرّي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، فيما تولت الجهات المختصة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.