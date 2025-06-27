سام مرسي يستعين بنجم الأهلي لانتقاد «فيفا»

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انتقد سام مرسي نجم منتخب مصر ولاعب إبسويتش تاون الإنجليزي، صمت الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تجاه الأحداث البارزة التي تخص الكرة الفلسطينية.

وأعاد سام مرسي – المعروف بدعمه المُعلن للقضية الفلسطينية – عدم تناول الحسابات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، "الهاتريك" الذي سجله وسام أبو علي مهاجم الأهلي في كأس العالم للأندية.

وعلق سام عبر "إكس" على منشور يتناول تجاهل الفيفا لوسام كأول فلسطيني يحقق هذا الإنجاز في بطولة تحت مظلة "فيفا"، علماً بأن الاتحاد الدولي لطالما ألقى الضوء على مثل هذه الأرقام الهامة.

وأضاف سام مرسي: "لا يمكن أن يكون هذا صحيحاً"، في تعليق من شأنه أن يستنكر من خلاله تجاهل الفيفا لما حققه أبو علي.

وأرجع المنشور هذا التجاهل من جانب "فيفا" إلى وجود فيسكا جونيرز وهي مديرة التواصل الاجتماعي بالاتحاد الدولي والمعروفة بدعمها لإسرائيل.