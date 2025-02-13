استشهاد طفل فلسطيني في انفجار صاروخ من مخلفات جيش الاحتلال وسط غزة

استشهد طفل فلسطيني، اليوم الخميس، جراء انفجار صاروخ من مخلفات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات للاجئين، وسط قطاع غزة.

وأفاد مسئول أمني فلسطيني، طلب عدم ذكر اسمه، في اتصال هاتفي مع (د ب أ)، بأن فريقا من مهندسي المتفجرات كان يعمل على تفكيك صاروخ من مخلفات الجيش الإسرائيلي، إلا أنه انطلق بشكل مفاجئ وسقط في المنطقة، ما أدى إلى استشهاد طفل كان متواجدا في المكان.

ومن جانبها، أعلنت إدارة مستشفى العودة في المخيم عن وصول جثة طفل - 14 عاما، بعد إصابته جراء سقوط الصاروخ في المنطقة.

من جانبه قال أفيخاي أدرعي، الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، "في الدقائق الأخيرة، رصد إطلاق قذيفة صاروخية من داخل قطاع غزة، وسقطت داخل القطاع"، مشددا على أن الجيش مصمم على تطبيق جميع شروط الاتفاق بشكل كامل لاستعادة الأسرى.