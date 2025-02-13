التعليم: تعزيز التعاون مع الجانب الإيطالي في وضع مناهج بالمقاييس الإيطالية العالمية

- اتفاق مصري إيطالي لتأسيس مدارس تعليم فني بمناهج إيطالية

قالت وزارة التربية والتعليم، إن الفترة الحالية تشهد نقلة نوعية في التعليم الفني في مصر باعتباره أحد أهم أعمدة التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة، وأن زيارة وزير التعليم والاستحقاق الإيطالي التي تستمر على مدار يومين يرافقه خلالها 50 شركة إيطالية تبحث الاستثمار في مصر، لتمهد لمرحلة جديدة من التعاون في ملف التعليم الفني والمهني.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن اليوم الأول للزيارة شهد اتفاق الجانبين على بحث التعاون في تأسيس مدارس تعليم فني بمناهج إيطالية، بهدف تمكين الطلاب المصريين من إتقان اللغة الإيطالية، وإتاحة فرصة منافسة قوية لهم للعمل في شركات إيطالية دولية، والاتفاق على أن تتخصص المدارس الإيطالية في عدة مجالات من بينها علوم الحاسب، تقنية تصنيع السيارات، السياحة والفندقة الاحترافية، المال وإدارة الأعمال.

وأشارت إلى الاتفاق على تعزيز التعاون في وضع مناهج في المدارس الإيطالية بالمقاييس الإيطالية العالمية، فضلا عن تدريس اللغة الإيطالية لتوفير فرص قوية للعمل بشركات إيطالية عالمية.

ووقع وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف ووزير التعليم والاستحقاق الإيطالي الدكتور جوزيبي فالديتارا خطابات نوايا بين الوزارتين لإنشاء منصة مشتركة لتعزيز التقارب بين نظم التعليم الإيطالية والمصرية، كما شهد الوزيران مراسم توقيع عدة اتفاقيات تعاون مشتركة بين الجانبين المصرى والإيطالي، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين الوكالة الايطالية للتعاون من أجل التنمية AICS واتحاد الصناعات المصرية FEI في مجالات التعليم والتدريب المهني (TVET) لدعم المعاهد الفنية العليا المصرية.

كما شهدا توقيع اتفاقية تعاون بين الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية وشركة ايني بشأن مدرسة الضيافة في دمياط في إطار برنامج – TEJPA لتحسين التعليم الفنى وآفاق العمل من خلال نموذج المدرسة الفنية العليا، كما تم أيضا توقيع اتفاقية تعاون بين سفارة إيطاليا بالقاهرة ومنظمة الهجرة الدولية بشأن مشروع "2 PLAY: توفير بدائل حياة إيجابية للشباب المصري".

وتم الاتفاق على تحسين جودة التعليم الفني لإعداد خريجين فنيين ومهنيين لشغل وظائف ملائمة، من خلال استكمال خريجي التعليم الفني لدبلوم فوق المتوسط لمدة عامين في إيطاليا، حال رغبتهم، ليتوافق مع احتياجات سوق العمل الإيطالي، وتقديم تدريب فني مهني متقدم يتناسب مع اهتمامات وقدرات الخريجين.