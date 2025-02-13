كريستيان فييري: الأهلي أحد أعظم أندية العالم

أكد كريستيان فييري، نجم الكرة الإيطالية السابق أن النادي الأهلي أصبح أحد أعظم الفرق في العالم، وذلك خلال تواجده في القاهرة مع جولة كأس بطولة مونديال الأندية 2025.

وقال كريستيان فييري في تصريحات لصفحة النادي الأهلي الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أنا هنا في ستاد التتش، الملعب الذي سُمي على اسم الأسطورة مختار التتش الذي لعب هنا ويعتبر من رواد كرة القدم".

وأتم كريستيان فييري تصريحاته قائلًا: "من هذا الملعب انطلق الأهلي ليصبح أحد أعظم الأندية في مصر والعالم.. مرحبًا بكم في مصر، مرحبًا بكم في الأهلي".

ويتواجد النادي الأهلي في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية، المُقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية الصيف القادم، مع فرق إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.