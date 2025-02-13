 كريستيان فييري: الأهلي أحد أعظم أندية العالم - بوابة الشروق
الخميس 13 فبراير 2025 10:50 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

كريستيان فييري: الأهلي أحد أعظم أندية العالم

الشروق
نشر في: الخميس 13 فبراير 2025 - 10:11 م | آخر تحديث: الخميس 13 فبراير 2025 - 10:11 م

أكد كريستيان فييري، نجم الكرة الإيطالية السابق أن النادي الأهلي أصبح أحد أعظم الفرق في العالم، وذلك خلال تواجده في القاهرة مع جولة كأس بطولة مونديال الأندية 2025.

وقال كريستيان فييري في تصريحات لصفحة النادي الأهلي الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أنا هنا في ستاد التتش، الملعب الذي سُمي على اسم الأسطورة مختار التتش الذي لعب هنا ويعتبر من رواد كرة القدم".

وأتم كريستيان فييري تصريحاته قائلًا: "من هذا الملعب انطلق الأهلي ليصبح أحد أعظم الأندية في مصر والعالم.. مرحبًا بكم في مصر، مرحبًا بكم في الأهلي".

ويتواجد النادي الأهلي في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية، المُقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية الصيف القادم، مع فرق إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك