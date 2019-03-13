الحكومة الدنماركية تعتزم استثمار نحو 15 مليار يورو في مشروعات للبنية التحتية

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تعتزم الحكومة الدنماركية تخصيص مليارات الكرونات للاستثمار في تحديث شبكة الطرق والسكك الحديدية بالبلاد خلال السنوات المقبلة.

وأعلنت الحكومة اليوم الأربعاء، أنها اتفقت مع حزب الشعب الدنماركي الداعم لها على استثمار أكثر من 110 مليار كرونة (نحو 75ر14 مليار يورو) في مشروعات البنية التحتية بالبلاد على المدى البعيد.

ومن المنتظر أن تبدأ هذه المشروعات في الفترة بين 2021 حتى 2030.

وأوضحت الحكومة أنه من المنتظر استخدام هذه الأموال في مشروعات تشمل إقامة طرق وسكك حديد جديدة فضلا عن توسيع نطاق شبكة الطرق السريعة.

وأضافت الحكومة أن البنية التحتية الموسعة والتي تعمل بشكل جيد تعد عاملًا حاسمًا لتحقيق الازدهار والتماسك والنمو في الدنمارك.