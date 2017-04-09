القوات الروسية تقبض على العديد في مداهمة اجتماع للمعارضة

ألقت قوات الأمن الروسية القبض على العديد من الأشخاص بعد فض تجمع للمعارضة، بحسب ما أفاد به مراسل وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" من الموقع.

كان السياسي المعارض فلاديمير كارا-مورزا-والناشط أليكسي بيفوفاروف بين هؤلاء الذين تم القبض عليهم، ويتم احتجاز الكثير منهم في سيارات ترحيلات قريبة.

وجرى حجز عشرات الأشخاص، بينهم صحفيون أرادوا تغطية الفعالية، مؤقتا في الفندق الذي كان يُعقد فيه الاجتماع. ولم يتضح بعد السبب وراء قيام الشرطة بفض الفعالية.

وتحدثت المعارضة الروسية مرارا عن انتهاك قوات الأمن لحرية التجمع، ولهذا السبب فشلت مرارا محاولات من جانب المعارضين للتجمع.

كان من المقرر أن يحضر العديد من رموز المعارضة البارزين في اجتماع ما يطلق عليه "الديمقراطيون المتحدون" بينهم السياسي المحلي بموسكو إليا ياشين.

وسوف يتم انتخاب برلمان جديد في روسيا في الخريف. ويريد حزب روسيا المتحدة المرتبط بالرئيس فلاديمير بوتين أن يدافع في الانتخابات عن أغلبية الثلثين التي يتمتع بها.