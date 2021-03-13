السعودية واليونان تجريان مناورات جوية مشتركة في المتوسط

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وصلت اليوم السبت طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من طراز (إف-15 سي) مع كامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة إلى قاعدة سودا الجوية بجزيرة كريت اليونانية للمشاركة في مناورات تمرين (عين الصقر 1 ) الذي سوف تبدأ خلال الشهر الحالي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية"واس" اليوم السبت أن "القوات الجوية السعودية واليونانية ستنفذان طلعاتها الجوية وتمارينها المشتركة في سماء البحر الأبيض المتوسط.

وأوضحت الوكالة أن: "هذا التمرين يهدف إلى صقل وتطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية ورفع الجاهزية القتالية لقواتنا الجوية، إضافة إلى تبادل الخبرات العسكرية في مجال تنفيذ وتخطيط العمليات الجوية".

ومطلع العام الجاري،اتفقت السعودية واليونان على نشر صواريخ باتريوت المضادة للطائرات التابعة للقوات الجوية اليونانية في المملكة.