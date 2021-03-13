تقرير: أستراليا وسنغافورة تبحثان تفعيل فقاعة السفر بحلول يوليو

أجرت أستراليا وسنغافورة محادثات بشأن السماح بسفر مواطني البلدين، الذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19)، حسبما أفادت صحيفة "ذا إيدج" الأسترالية.

ونقلت الصحيفة عن وزير التجارة الأسترالي دان تيهان قوله إن :" سنغافورة حريصة جدًا على العمل مع أستراليا للحصول على إثبات لشهادة التطعيم واتفقنا على ضرورة أن يتعاون مسؤولينا في هذا الشأن".

وأضاف وزير التجارة الأسترالي بعد محادثات مع نظيره السنغافوري شان شون سينج بشأن الخطة الجديدة للسفر الجوي: "من المقرر أن أسافر إلى سنغافورة في الأشهر المقبلة وسيكون هذا موضوعًا رئيسيًا للمناقشات حيث نسعى لاستكشاف فقاعة سفر مع سنغافورة".

وقالت مصادر في الحكومة الأسترالية إنها تأمل في أن تكون خطة السفر بنظام الفقاعة جاهزة بحلول تموز/يوليو أو آب/أغسطس، حسبما ذكرت صحيفة ذي إيدج.

وأوضحت الصحيفة الأسترالية أن خطة السفر الجديدة يمكن أن تسمح أيضا لأشخاص من دول ثالثة بدخول أستراليا عبر سنغافورة بعد قضاء أسبوعين من الحجر الصحي هناك.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن الصحيفة الأسترالية أن نيوزيلندا يمكن أن تشارك أيضًا في ما يمكن أن يصبح فقاعة سفر ثلاثية الأطراف.