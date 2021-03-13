طرحت منصة شاهد الإعلان الرسمي وبوستر الفيلم الكوميدي العائلي "أعز الولد" تمهيداً لعرضه في 19 مارس الجاري.

وفي أجواء من الكوميديا والأكشن، يقدم أعز الوِلد 4 جدات طيبات في ربيع العمر، ومنشغلات بوصفات الطبخ الشهية والأعمال الخيرية، وربما بعض البوتوكس أو العيش في ذكريات الماضي، لكن عندما يتعرض أحفادهن لعملية اختطاف من أجل فدية مالية، تتحول الجدات إلى فريق شرس يواجه العصابة لإنقاذ أعز الوِلد.

ويشارك في بطولة الفيلم الفنانات ميرفت أمين ودلال عبد العزيز وشيرين وإنعام سالوسة، والفنانة الراحلة رجاء الجداوي،

كما يشارك بالفيلم مجموعة من نجوم الشرف في ظهور خاص لك منهم منى زكي، عمرو يوسف، عمرو سلامة، أمينة خليل، أروى جودة، تامر حبيب، محمد شاهين، ريهام عبد الغفور ومحمود الليثي.

أعز الوِلد هو التجربة الإخراجية الأولى لـسارة نوح، ومن تأليف شريف نجيب (لا تراجع ولا استسلام وكلب بلدي) وجورج عزمي (خير وبركة).