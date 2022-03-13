بيراميدز يبحث عن حسم تأهله لـ ربع نهائي الكونفدرالية أمام الصفاقسي

يلتقي فريق بيراميدز، في تمام السابعة مساء اليوم الأحد، مع نظيره الصفاقسي التونسي، على ملعبه بالدفاع الجوي، في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويمتلك بيراميدز 6 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، مقابل 3 نقاط من نصيب الصفاقسي، صاحب المركز الثالث، في المجموعة الأولى لكأس الكونفيدرالية 2022.

ويبحث بيراميدز، عن العودة للانتصارات مجددا، ونسيان الخسارة المحلية أمام الأهلي بثلاثية نظيفة، في الدوري، من أجل حسم التأهل لدور ربع النهائي من الكونفدرالية، على حساب الصفاقسي في مباراة اليوم.

ومن جانبه، أكد إيهاب جلال، المدير الفني للفريق، أن جميع اللاعبين في حالة تركيز كبيرة من أجل حسم التأهل في مباراة اليوم، بعد الخسارة في اللقاء الماضي، وذلك من أجل تصحيح المسار سريعا والعودة للمنافسة على جميع البطولات.

ومن المنتظر أن يدفع جلال بالقوة الضاربة لبيراميدز من بداية اللقاء من أجل حسم المباراة مبكرا، على أن يحرس مرمى الفريق شريف إكرامي، وأمامه الرباعي عمر جابر وعلي جبر وأحمد سامي ومحمد حمدي، وأمامهم نبيل عماد "دونجا" ووليد الكرتي وإبراهيم توريا، وفي الهجوم رمضان صبحي وعبدالله السعيد وفخري لاكاي.