أكد الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أنه تم تنفيذ مدرسة حقلية للقمح بمركز الداخلة حول علامات ودلائل نضج المحصول والوصول إلى الأسواق.



ويأتي ذلك بحضور عدد من المزارعين وعدد من أساتذة البحوث ومهندسين الإرشاد الزراعي بالداخلة، وذلك استمرارا لأنشطة المدارس الحقلية بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية.



من جانبه، قال الدكتور محمد عبد المنعم، مسؤول التدريب بالمدارس الحقلية بالداخلة، إنه تم تدريب المزارعين علي عمل تحليل بيئي زراعي يعتمد على الملاحظة والمشاهدة والفحص لمحصول القمح.



وأضاف عبدالمنعم، انه تم مناقشة المشكلات التي تم رصدها وكيفية الوصول إلى حلول لها وذلك للوصول إلى محصول عالي الجودة والإنتاجية.



وتم تدريب المزارعين علي فحص المحصول والاصابات التي يتعرض لها من الأمراض، بجانب التدريب علي كيفية اكتشاف الإصابة بدوده الحشد والاصداء المختلفة وكيفية علاجها.



وأشار عبدالمنعم، انه تم التدريب على كيفية معرفة علامات ودلائل نضج المحصول والوصول إلى الأسواق.