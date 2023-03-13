القائم بأعمال سفير السويد بمصر: التكنولوجيا الرقمية تفتح أبوابا جديدة لتمكين النساء

استضاف مقر إقامة السفير المكسيكي بالقاهرة، اليوم الإثنين، حفل تكريم رائدات التغيير لعام 2023، والذي تنظمه سفارات كندا والمكسيك والسويد؛ احتفاءً بيوم المرأة المصرية للعام الثالث على التوالي.

ومثّل حكومات الدول الثلاث سفراءها في القاهرة بحضور لويس دوما سفير كندا، وجورجن برسون القائم بأعمال السفير السويدي، في استضافة هيكتور أورتيجا القائم بأعمال السفير المكسيكي.

وتم الاحتفال بإنجازات المرأة المصرية الملهمة على جميع الأصعدة، منها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية، ويأتي تنظيم الحدث السنوي في إطار دعم ومناداة حكومات الدول الثلاث للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والفتيات في جميع المحافل.

وتُعد المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة من أولويات الحكومة السويدية، ويشمل تركيز جهود السويد زيادة الجهود المبذولة لمكافحة العنف ضد المرأة، والاستثمار في صحتها، واتخاذ خطوات جديدة لتمكينها اقتصاديا.

وفي مصر، تعمل السويد بشكل وثيق مع الحكومة من خلال الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي، على حزمة من البرامج الداعمة لتمكين المرأة، متضمنة زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، والتمكين الاقتصادي، ودعم حقوقها.

وفي كلمته بالاحتفالية، قال القائم بأعمال السفير السويدي، جورجن برسون: "غالباً ما يتم تصوير الفجوة الرقمية على أنها مسألة تتعلق بعزوف النساء والفتيات عن الخوض في المجالات التكنولوجية، وليس هذا بصحيح. ويستمر إقصاء النساء والفتيات عن المجال الرقمي من خلال الضغوطات الاجتماعية والتحيز لنوع اجتماعي وتفضيله عن الآخر، مما يؤدي إلى تقليص فرصهن المستقبلية وتعميق الفجوات بين الجنسين على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي".

واستطرد: "اسمحوا لي أن أطرح عليكم مثالاً: فـ43% من طلاب العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في مصر كانوا من النساء اعتبارًا من عام 2017، لكن 23% فقط من النساء اللائي يشاركن في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات على المستوى الجامعي ينتهي بهن الأمر في أدوار تقنية. ومن البديهي قول إن زيادة مشاركة المرأة في المجال التكنولوجي أمر ضروري وعامل أساسي لحسم القضاء على الفجوة بين الجنسين".

وقال: "اسمحوا لي أن أختتم بوجهة نظرة متفائلة: فالتكنولوجيا الرقمية تفتح أبوابًا جديدة لتمكين النساء والفتيات والفئات المهمشة الأخرى على المستوى العالمي. فالعصر الرقمي يمثل فرصة غير مسبوقة للقضاء على جميع أشكال التفاوت وعدم المساواة بدءاً من التعلم الرقمي المراعي لاعتبارات المساواة بين الجنسين إلى الرعاية الصحية والإنجابية التي تيسرها التكنولوجيا".

يشار إلى أن جوائز "رائدات التغيير" أُنشئت تقديرا لمساهمات رواد المساواة بين الجنسين المصريين، وجهودهم في بناء مصر أقوى. ويتزامن تنظيم حفل توزيع الجوائز مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.

وجاء تكريم الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، لجهودها في مجال دعم تمكين المرأة في المحافظة، وكشريك رئيسي للبرامج التنموية التي تدعمها سفارة كندا في المحافظة، وكما وصفها السفير "دوما" فهي "محرك النجاح الأساسي لكل من الشراكة، وبرامج دعم المرأة في سوق العمل وريادة الأعمال".

وتأتي جائزة رائدات التغيير كتقدير لما حققته قيادة المرأة المصرية في مختلف المجالات، وفي عام 2023 كان التكريم لـ8 سيدات ملهمات، هن:

1. د. نوريا سانز، المدير الإقليمي بمكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية.

2. د. هناء أبو الغار، رئيس مجلس أمناء وإحدى مؤسسي مؤسسة بناتي للفتيات بلا مأوى، التي تقدم الدعم والرعاية الصحية والتعليمية وإعادة التأهيل النفسي والاجتماعي للفتيات بلا مأوى.

3. هالة بركات، مدير مركز ريادة الأعمال والابتكار في كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة؛ وذلك لدعمها السيدات من مختلف المراحل العمرية والفئات الاجتماعية بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي لعب دوراً هاماً في التنمية الاقتصادية في مصر.

4. د. كارمة محمد سامي، مدير المركز القومي للترجمة؛ لمساهماتها في إثراء الفضاء الثقافي وتفعيل دور الترجمة في الحوار بين الثقافات.

5. د. هبة هندوسة، المؤسس والمدير التنفيذي للمبادرة المصرية للتنمية المتكاملة "نداء"، هو المشروع الرئيسي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في صعيد مصر، ويهدف لتمكين المرأة اجتماعيا واقتصادياً في ريف صعيد مصر.

6. ريهام شعبان، رائدة أعمال في مجال المناحل وإنتاج عسل النحل، وإحدى المستفيدات من مشروع تعزيز فرص المرأة في التصنيع الزراعي الذي تدعمه سفارة كندا، والذي مكنّها من المشاركة في معرض Food Africa، وتنمية أعمالها من المنيا لمصر ومن ثمّ للقارة الإفريقية.

7. أميرة سيد، صحفية بجريدة الإيجيبشن جازيت، وأول مصرية حاصلة على زمالة الاتحاد الإفريقي للإعلام، وعضو برلمان الشباب العالمي لشئون المياه.

8. ساندرا نشأت، من أهم صانعات السينما في مصر، وحازت العديد من الأفلام الروائية الطويلة التي أخرجتها على نجاحات جماهيرية.