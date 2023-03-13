رئيسة وزراء الدنمارك: أجريت مباحثات مثمرة مع الرئيس السيسي

وجّهت رئيسة وزراء الدنمارك ميتا فريدركسن، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعوتها لزيارة مصر.

وقالت خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، إن المباحثات التي تم إجراؤها كانت مثمرة.

وذكرت أن اللقاء يُعقد في وقت عصيب، يتعرض فيه العالم للكثير من التحديات، مؤكدة أن المباحثات ناقشت إيجاد حلول لأزمات مثل تغير المناخ.

وشددت على ضرورة التعاون في مجال الطاقة الخضراء على الصعيد العالمي.

وأمس الأحد، استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمطار القاهرة الدولي، ميتا فريدريكسن، رئيسة وزراء الدنمارك، في مستهل زيارتها الرسمية الأولى إلى القاهرة، والتى تأتى تزامناً مع الاحتفال بمرور 65 عاماً على تبادل التمثيل الدبلوماسي بين البلدين.

وأقيمت مراسم استقبال رسمية لرئيسة وزراء الدنمارك والوفد المرافق، عقب وصولها مطار القاهرة؛ وذلك بحضور السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، رئيسة بعثة الشرف.