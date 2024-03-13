لسعد الشابي يعود لتدريب الاتحاد المنستيري

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أعلن الاتحاد الرياضي المنستيري التونسي لكرة القدم، اليوم الاربعاء، تعاقده مع المدرب العائد لسعد جردة الشابي.

وكشف النادي عن ضمه المدرب رسميا اليوم ليتسلم مهامه خلفا للمدرب المقال محمد الكوكي.

وفشل الفريق الطامح لإحراز أول لقب في الدوري التونسي، في تحقيق الفوز بعد خوضه جولتين في منافسات مرحلة التتويج بالمسابقة، وذلك عقب تعادله في مباراة وخسارته في أخرى.

وقاد لسعد الشابي الاتحاد المنستيري لإحراز لقب كأس تونس عام 2020، وهو اللقب الوحيد في سجله، ودرب بعدها فرق الرجاء البيضاوي المغربي والنجم الساحلي التونسي والدفاع الحسيني الجديدي المغربي والسويحلي الليبي.