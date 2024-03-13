جهاز المنتخب يجتمع باللاعبين في أول أيام معسكر مارس

عقد الجهاز الفني للمنتخب الوطني المصري، بقيادة حسام و إبراهيم حسن، اجتماعًا مع اللاعبين في حضور جمال علام، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، على هامش معسكر المنتخب المقام بالقاهرة استعدادا للدورة الودية المقرر إقامتها في مصر بمشاركة منتخبات نيوزيلندا، تونس وكرواتيا.

وجه جمال علام، في بداية حديثه، التهنئة للجهاز الفني للمنتخب بتولي مهمة تدريب الفراعنة، مشددًا على ثقته في الجهاز الفني الحالي واللاعبين على تحقيق آمال وطموحات المصريين في البطولات والاستحقاقات المقبلة، وبناء فريق قوي، ومؤكدًا أن اتحاد الكرة سيعمل جاهدًا على توفير جميع متطلبات المنتخب.

من جهته، رحب حسام حسن المدير الفني للمنتخب باللاعبين، وأكد أن مصر تستحق الأفضل ورفع اسم المنتخب عاليًا في المحافل الدولية مشيرًا أن هذا لن يأتي إلا بالجهد و العرق.

كما أوضح حسام حسن أن باب المنتخب مفتوح للجميع وخاصة من يبذل قصارى جهده، مشيرًا إلى ضرورة إسعاد الشعب المصري المتعطش لتحقيق المنتخب للألقاب في الفترة المقبلة .

فيما طالب إبراهيم حسن، مدير المنتخب، اللاعبين عقب ترحيبه بهم بضرورة بذل قصارى جهدهم وإعادة هيبة اسم منتخب بلدهم، وأن الفترة المقبلة تحتاج لتضافر الجهود من الجميع لتصحيح صورة المنتخب وإسعاد الشعب المصري، خاصة أن المنتخب لم يحقق أي بطولات منذ 2010 ، وأتم بالتأكيد أن المنتخب لن يضم إلا اللاعب المقاتل والذي يستحق قميص المنتخب.