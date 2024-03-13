وزيرا داخلية ألمانيا وفرنسا يؤكدان التعاون الجيد بين البلدين

أكدت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر ونظيرها الفرنسي جيرالد دارمانان، التعاون الجيد بين بلديهما رغم التوترات التي شابت العلاقات الألمانية الفرنسية.

وفي أعقاب مشاركتها في جلسة لمجلس الوزراء الفرنسي، قالت فيزر في باريس اليوم الأربعاء:" القاطرة الألمانية الفرنسية تسير بشكل ممتاز في كل القضايا التي ناقشناها معا".

وأشادت الوزيرة على وجه الخصوص بالتعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بالإضافة إلى إدارة الهجرة غير النظامية والحد منها.

وقالت فيزر المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، إن ألمانيا وفرنسا تتعاونان بشكل وثيق للغاية ومفعم بالثقة.

وتابعت أن السماح لها بالمشاركة والحديث في جلسة مجلس الوزراء الفرنسي يعد من دواعي الشرف العظيم بالنسبة لها وتعبيرا قويا عن الصداقة الألمانية الفرنسية.

وبدوره، تحدث دارمانان أيضا عن الرابطة الفريدة التي تجمع بين البلدين، ووجه الشكر لنظيرته الألمانية على الدعم الودي والسياسي، وصرح بأن ألمانيا ستقوم بإرسال مئات من رجال الشرطة لتأمين دورة الألعاب الأولمبية في فصل الصيف إلى فرنسا.

وأفادت فيزر بأن من المنتظر أن تكون هناك فرق شرطة مشتركة ألمانية فرنسية خلال بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم في ألمانيا، وقالت إنه سيتم تعزيز التعاون بين شرطتي البلدين خلال هذه الفعاليات الكبيرة.

يشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت وقوع خلافات علنية بين المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول دعم أوكرانيا حيث أدلى ماكرون بتصريحات قال فيها إنه لا يستبعد إرسال قوات برية غربية إلى أوكرانيا معتبرا أن من الواجب عدم الجبن.

وفي المقابل، أعلن شولتس أنه لن يرسل جنودا من بلاده إلى أوكرانيا. ومن المنتظر أن يجتمع شولتس وماكرون بحضور رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك في برلين بعد غد الجمعة.