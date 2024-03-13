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حقق منتخب مصر للكرة الطائرة رجال الفوز على نظيره نيجيريا في أولى مباريات الفريق في دورة الألعاب الأفريقية المقامة في غانا خلال الفترة من 8 وحتى 24 مارس الحالي.

وحقق منتخب الكرة الطائرة الفوز على نيجيريا بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط، بواقع 25-19 في الشوط الأول والثاني، بينما حسم المنتخب النيجيري الشوط الثالث بنتيجة 27-25

وحسم فراعنة الطائرة الشوط الرابع بنتيجة 25-11، ليفوز منتخب مصر بالمباراة ويحقق الفوز الأول له بدورة الألعاب الأفريقية.

ووقع منتخب مصر للرجال ضمن المجموعة الثانيه بجانب الكاميرون و نيجيريا وبوركينا فاسو.

وتضم قائمة منتخب مصر لرجال الطائرة : أشرف اللقاني ، مصطفى جابر ، سيف عابد ، رضا هيكل ، عبد الرحمن الحسينى ،محمد عسران ،أحمد عزب ، إسلام عبد السميع، عبد الرحمن الشحات ، حماده عثمان ، محمد عادل ، محمد رضا.

ويقود الجهاز الفني للمنتخب المصري للطائرة، أحمد سمير مديرا فنيا ومحمد السيد مدربا عاما و أحمد سعيد المحلل التقني و الدكتور عبد الرحمن غانم علاج طبيعي.

وتسعى البعثة المصرية إلى تحقيق المزيد من الميداليات والفوز بلقب البطولة وتحطيم الرقم القياسي، ورفع علم مصر عاليًا.

وتعد دورة الألعاب الأفريقية أكبر الملتقيات الرياضية في إفريقيا، حيث تقام كل أربع سنوات تحت إشراف، الاتحاد الافريقي السياسي مالك الدورة واتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية ( الأنوكا )، وأيضا اتحاد الاتحادات الرياضية الأفريقية ( الأوكسا ).