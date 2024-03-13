 صلاح عبد الله يتعرض لوعكة صحية أثناء تصوير مسلسل العتاولة - بوابة الشروق
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صلاح عبد الله يتعرض لوعكة صحية أثناء تصوير مسلسل العتاولة


نشر في: الأربعاء 13 مارس 2024 - 1:29 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 مارس 2024 - 1:29 م

أصيب الفنان صلاح عبد الله بوعكة صحية أثناء تصويره مسلسل "العتاولة" في لبنان.

وقال عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: صاصا الآن في لبنان، راقد في الأوتيل عيان، أيوه صحيح كان زمان عتويل في الحديد بيفوت، دلوقتي ياعيني مش طالعله صوت، صاصا حبيبكم من بيروت، بيقولكم إدعولى والنبي.

ويواصل الفنان صلاح عبد الله تصوير مشاهده المتبقية من مسلسل "العتاولة" بلبنان، وذلك بمشاركة عدد كبير من الفنانين في مقدمتهم أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، مي كساب، حنان يوسف، صلاح عبدالله، سامي مغاوري، ميمي جمال، هدى الإتربي، أحمد كشك، مؤمن نور، مريم محمود الجندي، والعمل تأليف هشام هلال ومن إخراج أحمد خالد موسى.

 


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